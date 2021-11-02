В Одессе во время задержания насильника серьезно пострадал полицейский

В Одессе во время задержания насильника серьезно пострадал полицейский

Подозреваемому в преступлении грозит до пяти лет тюрьмы.

В Одесской области правоохранители задержали 43-летнего мужчину, который подозревается в изнасиловании. Во время полицейской спецоперации он разбил голову правоохранителю.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции области.

Как стало известно, в феврале 2021 года мужчина притянули к ответственности за изнасилование двух женщин-односельчан. Однако тогда, по данным полиции, ему удалось избежать наказания, поскольку на судебном заседании потерпевшие отказались от частного обвинения.

Однако впоследствии он проник в дом к 79-летней соседки, напал на нее и изнасиловал.

“Разыскали беглеца в дворе знакомых. Как выяснилось, он собирался бежать в соседнее государство. Не оставляя намерения избежать наказания, правонарушитель бросился сопротивляться правоохранителям и спровоцировал закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга одному из оперативников. На этот раз мужчине придется понести ответственность и за изнасилование, и за насилие в отношении работника правоохранительного органа", – рассказали в пресс-службе Нацполиции области.

Если в суде будет доказана вина подозреваемого, за решетку он отправится на срок до пяти лет.

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