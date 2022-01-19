В Одессе водитель автобуса устроил массовое ДТП: патрульные показали последствия аварии

Водитель не справился с управлением и столкнулся с другими автомобилями.
Сегодня, 19 января, в Малиновском районе произошло ДТП: водитель автобуса MAN не справился с управлением.
Об этом сообщили в патрульной полиции Одесской области.
По предварительной информации, водитель автобуса MAN, двигаясь по улице Разумовской, не справился с управлением. Водитель выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилями Hyundai Tucson, Daewoo Lanos, Hyundai SantaFe, Chevrolet Aveo.
По инерции, продолжив движение, автобус выехал на тротуар и совершил наезд на дерево и здание.
В результате аварии в больницу доставили водителя автобуса и автомобиля Chevrolet. Причины случившегося выяснит следствие.
Напомним, что в Кировоградской области суд первой инстанции вынес приговор мужчине, из-за которого в ДТП погибли двое взрослых и двое детей. Прокуроры планируют подавать апелляцию.
Читайте также: