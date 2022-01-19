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В Одессе водитель автобуса устроил массовое ДТП: патрульные показали последствия аварии

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В Одессе водитель автобуса устроил массовое ДТП: патрульные показали последствия аварии

facebook.com/Патрульная полиция Одесской области

Водитель не справился с управлением и столкнулся с другими автомобилями.

Сегодня, 19 января, в Малиновском районе произошло ДТП: водитель автобуса MAN не справился с управлением.

Об этом сообщили в патрульной полиции Одесской области.

По предварительной информации, водитель автобуса MAN, двигаясь по улице Разумовской, не справился с управлением. Водитель выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилями Hyundai Tucson, Daewoo Lanos, Hyundai SantaFe, Chevrolet Aveo.

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По инерции, продолжив движение, автобус выехал на тротуар и совершил наезд на дерево и здание.

В результате аварии в больницу доставили водителя автобуса и автомобиля Chevrolet. Причины случившегося выяснит следствие.

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Напомним, что в Кировоградской области суд первой инстанции вынес приговор мужчине, из-за которого в ДТП погибли двое взрослых и двое детей. Прокуроры планируют подавать апелляцию.

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