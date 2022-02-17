В Одессе водитель легковушки прямо на зебре сбил ребенка: подробности о ДТП и состоянии 14-летней девочки

В Одессе водитель легковушки прямо на зебре сбил ребенка: подробности о ДТП и состоянии 14-летней девочки

Очевидцы подозревают, что он был пьян.

Массовая автотроща в Одессе. Водитель легковушки выехал на регулируемый пешеходный переход на запрещенный сигнал светофора и сбил 14-летнюю девочку.

В эфире ТСН.Ранок 17 февраля рассказали подробности о ДТП и состоянии пострадавшего ребенка.

Отмечается, что автомобиль по инерции продолжил движение и протаранил 4 припаркованных на обочине легковушки. Очевидцы рассказывают — виновник ДТП даже не пытался тормозить, слышали лишь резкий грохот двигателя, поэтому подозревают что он был пьян.

Работники полиции доставили его на экспертизу в больницу, а пострадавшую забрала скорая. Медики говорят, что у девушки ушибы и шоковое состояние.

Напомним, в Константиновке водитель сбил на нерегулируемом пешеходном переходе 33-летнюю беременную женщину с двухлетней девочкой на руках.

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