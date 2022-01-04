В Одессе водитель маршрутки приравнял ветеранов АТО к малоимущим: вспыхнул скандал (видео)

Поэтому мужчина самостоятельно оплатил свой проезд.
В Одессе водитель маршрутки №242 приравнял ветеранов АТО к малообеспеченным слоям населения.
Видео инцидента впоследствии попало в социальные сети.
На ролике видно, как автор видео интересуется у водителя, почему тот считает ветеранов АТО малоимущими. Водитель объяснил это тем, что удостоверения участников боевых действия выдают якобы определенным категориям населения.
“Вам предоставили бесплатный проезд. А льготы дают многодетным семьям и прочим. А раз вам дали, значит, вас к ним приравнивают”, — отметил водитель.
В свою очередь ветеран, с его же слов, самостоятельно оплатил проезд.
“Это обидно”, — прокомментировал заявление водителя мужчина.
Напомним, что в Мариуполе мужчина обругал работницу бара за то, что она общалась с ним на украинском языке.
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