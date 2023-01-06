В Одессе водитель сбил на пешеходном переходе женщину с ребенком (фото)

25-летний водитель Opel Astra сбил 30-летнюю местную жительницу и ее 5-летнего сына.

В Одессе на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Академика Сахарова автомобиль сбил женщину с пятилетним сыном. За рулем автомобиля находился 25-летний мужчина.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Одесской области.

"Ребенка с матерью доставили в медицинское учреждение. Женщине диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и ушиб таза, а мальчику — закрытую черепно-мозговую травму и подкожные гематомы головы", — отметили в полиции.

Фото: ГУ Национальной полиции в Одесской области

Полиция выясняет все причины и обстоятельства инцидента.

Напомним, в Днепре водитель на "зебре" сбил трех человек. Пострадали 8-летняя девочка и женщина 40 и 50 лет.

На Прикарпатье в ДТП пострадали 14 человек

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