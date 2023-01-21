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В Одессе водитель во время тест-драйва сбила мужчину с ребенком (фото)

В Одессе водитель во время тест-драйва сбила мужчину с ребенком (фото)

Фото: facebook.com/vinn.police

Мужчине диагностировали переломы ног, а мальчику – травмы головы.

В Одессе на улице Грушевского 65-летняя женщина во время тест-драйва автомобиля не справилась с управлением, выехала на тротуар, где сбила мужчину и его четырехлетнего сына, после чего врезалась в "Волгу".

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Одесской области.

В результате аварии два пешехода были доставлены в медицинское учреждение. Мужчине диагностировали переломы ног, а мальчику – травмы головы. В "Волге" никто не пострадал, автомобиль получил механические повреждения.

© ГУ Национальной полиции в Одесской области
Фото: ГУ Национальной полиции в Одесской области

Водителя правоохранители проверили на содержание алкоголя в крови — она была трезвой. Сейчас все обстоятельства происшествия выясняет следственно-оперативная группа.

Напомним, в Одесской области произошло ДТП — погибли 31-летний водитель "ВАЗ" и его две дочери. 23-летнюю жену и еще одну 5-летнюю дочь в тяжелом состоянии доставили в больницу.

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