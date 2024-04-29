В Одессе военкомы снова силой "паковали" мужчину в бус: что говорят в ТЦК

В ТЦК утверждают, что видео, опубликованное в соцсетях, показывает лишь то, что выгодно для российской пропаганды и "не дает полной картины о причинах конфликтной ситуации".
В Сети появилось видео из Одессы, на котором мужчины в военной форме пытались затащить гражданского в микроавтобус, а тот звал на помощь.
Реакция ТЦК
В Одесском ТЦК прокомментировали инцидент и подтвердили, что на видео действительно их работники.
Однако в ТЦК призвали украинцев не делать поспешных выводов. В военкомате утверждают, что гражданский мужчина на видое "уже был в одном из РТЦК и СП города Одессы, откуда сбежал во время прохождения медицинского осмотра".
"Данный гражданин был обнаружен военнослужащими РТЦК и была вызвана полиция для задержания и доставки в РТЦК для дальнейшего прохождения ВЛК. Однако, гражданин начал оскорблять военных и применять физическую силу к военнослужащим ТЦК", – говорится в сообщении.
В ТЦК утверждают, что видео, опубликованное в соцсетях, показывает лишь то, что выгодно для российской пропаганды, "не демонстрирует поведения гражданина и не дает аудитории полной картины о причинах конфликтной ситуации".
Ранее сообщалось, что в Полтавской области осудили за уклонение от мобилизации отца 7 детей.
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