В Одессе военный требовал 400 тысяч грн откатов за строительство казарм для мобилизованных: фото

Подозреваемым грозит до 10 лет тюрьмы.
В Одессе задержан военный чиновник, который требовал откатов в размере 400 тысяч грн за строительство казарм для мобилизованных в ВСУ.
Об этом сообщили в СБУ.
По данным следствия, коррупционную схему разоблачили в одесском военном квартирно-эксплуатационном управлении. Там чиновники регулярно требовали отката за выполнение работ.
"Должностные лица регулярно требовали отката от подрядчиков, выполнявших госзаказ по ремонтным работам на объектах ВСУ в Одесской области. Задокументирован факт вымогательства руководителем оборонного квартирно-эксплуатационного управления на более чем 400 тыс. грн от представителей местной ремонтно-строительной компании", — говорится. в сообщении.
По данным следствия, размер отката составил 20% суммы государственного заказа. Взятку подозреваемый получал через посредство своего подчиненного, которого задержали "на горячем".
"Кроме того, задокументирована преступная деятельность еще одного участника сделки – руководителя аффилированной коммерческой структуры. Через подконтрольные фирмы коммерсант выводил в тень и в дальнейшем конвертировал в наличные деньги, которые якобы получал за выполнение ремонтных работ на военных объектах", — отметили в СБУ. .
В ходе обысков СБУ нашла доказательства преступной деятельности военных чиновников. Посреднику, получавшему деньги, сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом).
"Продолжается расследование для привлечения к ответственности главы военного квартирно-эксплуатационного управления и привлеченного им к сделке руководителя коммерческой структуры", — говорится в сообщении.
Подозреваемым военным грозит до 10 лет лишения свободы.
Напомним, правоохранители провели обыски у руководителя Днепропетровского областного ТЦК и СП. Во время войны он успел приобрести имущества более чем на 350 тысяч долларов.
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