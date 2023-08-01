В Одессе военный требовал 400 тысяч грн откатов за строительство казарм для мобилизованных: фото

Подозреваемым грозит до 10 лет тюрьмы.

В Одессе задержан военный чиновник, который требовал откатов в размере 400 тысяч грн за строительство казарм для мобилизованных в ВСУ.

Об этом сообщили в СБУ.

По данным следствия, коррупционную схему разоблачили в одесском военном квартирно-эксплуатационном управлении. Там чиновники регулярно требовали отката за выполнение работ.

В Одессе военного задержали из-за вымогательства откатов / Фото: СБУ

"Должностные лица регулярно требовали отката от подрядчиков, выполнявших госзаказ по ремонтным работам на объектах ВСУ в Одесской области. Задокументирован факт вымогательства руководителем оборонного квартирно-эксплуатационного управления на более чем 400 тыс. грн от представителей местной ремонтно-строительной компании", — говорится. в сообщении.

У подозреваемых провели обыски / Фото: СБУ

По данным следствия, размер отката составил 20% суммы государственного заказа. Взятку подозреваемый получал через посредство своего подчиненного, которого задержали "на горячем".

"Кроме того, задокументирована преступная деятельность еще одного участника сделки – руководителя аффилированной коммерческой структуры. Через подконтрольные фирмы коммерсант выводил в тень и в дальнейшем конвертировал в наличные деньги, которые якобы получал за выполнение ремонтных работ на военных объектах", — отметили в СБУ. .

В ходе обысков СБУ нашла доказательства преступной деятельности военных чиновников. Посреднику, получавшему деньги, сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом).

Обыски у подозреваемых в Одессе / Фото: СБУ

"Продолжается расследование для привлечения к ответственности главы военного квартирно-эксплуатационного управления и привлеченного им к сделке руководителя коммерческой структуры", — говорится в сообщении.

Подозреваемым военным грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, правоохранители провели обыски у руководителя Днепропетровского областного ТЦК и СП. Во время войны он успел приобрести имущества более чем на 350 тысяч долларов.

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