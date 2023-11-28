В Одессе восстановили поврежденную непогодой котельную: к утру в домах людей должно быть тепло

Возобновлена работа поврежденной в результате непогоды котельной.

Об этом в сообщении в социальных сетях заявил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Сейчас в тестовом режиме предоставляется тепло для 120 000 абонентов в Одессе. До утра в домах людей должно быть тепло.

"Спасибо КП «ТМО», городским властям, специалистам «Одессагаз», сотрудникам ГСЧС и всем аварийным службам за работу!", — говорится в сообщении.

"Завтра, во вторник 28 ноября, в области объявлено штормовое предупреждение. Ожидаются порывы ветра, гололедица, местами туман, которые могут существенно усложнить условия дорожного движения. Обращаюсь к жителям Одесщины и гостям региона с просьбой ограничить передвижение и поездки на авто. и безопасность других, воздерживаясь от поездок по возможности. Рассчитываем на ваше понимание и сотрудничество в этот период чрезвычайных погодных условий. Берегите себя!", — отметил чиновник.

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