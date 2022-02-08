В Одессе возле школы нашли мужчину, повешенного на баскетбольном кольце

В Одессе возле школы нашли мужчину, повешенного на баскетбольном кольце

Тело направили на судмедэкспертизу.

В Одессе перед школой обнаружили тело неизвестного мужчины в петле. Жуткий инцидент произошел утром, 8 февраля, возле учебного заведения №63, сообщил местный Телеграм-канал.

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Повешенного мужчину обнаружила на баскетбольном кольце на стадионе завхоз школы. Женщина немедленно вызвала полицию.

На месте работала следственно-оперативная группа. Тело направили на судмедэкспертизу. В настоящее время устанавливается личность погибшего и другие обстоятельства трагедии.

В полиции происшествие пока не комментируют.

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