В Одессе возле школы нашли мужчину, повешенного на баскетбольном кольце

Тело направили на судмедэкспертизу.
В Одессе перед школой обнаружили тело неизвестного мужчины в петле. Жуткий инцидент произошел утром, 8 февраля, возле учебного заведения №63, сообщил местный Телеграм-канал.
Повешенного мужчину обнаружила на баскетбольном кольце на стадионе завхоз школы. Женщина немедленно вызвала полицию.
На месте работала следственно-оперативная группа. Тело направили на судмедэкспертизу. В настоящее время устанавливается личность погибшего и другие обстоятельства трагедии.
В полиции происшествие пока не комментируют.
Напомним, в Николаеве, на территории 36-й отдельной бригады морской пехоты имени Белинского, было обнаружено тело младшего сержанта, уроженца Черкасской области. Он служил по договору.
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