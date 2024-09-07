В Одессе возле ТЦК произошла потасовка между женщиной и водителем служебного транспорта: появилось видео

Одесский областной ТЦК и СП отреагировал на ситуацию.

В Одессе произошел конфликт между работником районного территориального центра комплектования и женщиной. Соответствующее видео с утра 7 сентября распространил ряд телеграмм-каналов.

Одесский областной ТЦК и СП отреагировал на ситуацию и опубликовал официальное сообщение в Facebook.

Там отметили, что в видео, которое распространяется по Сети, граждане пытаются дискредитировать военных.

В Одесском ТЦК и СП рассказали, что это событие произошло возле сборного пункта, где женщина, находясь в эмоциональном состоянии, препятствовала работе районного центра комплектования и социальной поддержки.

"Она сознательно заблокировала ворота сборного пункта, препятствуя въезду и выезду служебного транспорта, а также симулировала физический недуг, никак не реагируя на замечания военнослужащих роты охраны ТЦК", – говорится в сообщении.

Военнослужащие вызвали наряд патрульной полиции, и, по словам военкомата, после этого женщина стала вести себя еще более агрессивно – она напала на транспортное средство, выезжавшее с территории сборного пункта.

"Водитель транспортного средства, защищая служебное имущество, пытался помешать противоправным действиям гражданки. Этот момент и попал на видео, искаженное и представленное в анонимных (сомнительных) телеграмм-каналах", – объяснили в Одесском областном ТЦК и СП.

На видео, распространенном в Сети, видно, что мужчина в военной форме пытается вывести женщину со двора, а она сопротивляется. Его пытаются остановить другой военнослужащий и патрульный полицейский.

В Одессе произошла стычка возле ТЦК

Напомним, в Одессе произошла драка между группой молодых людей и представителями ТЦК и полиции.