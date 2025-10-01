В Одессе возросло число погибших из-за непогоды: что известно

Ливень в Одессе / © Telegram / Одеса. Офіційно

Реклама

Число жертв недавней непогоды в Одессе возросло до десяти человек.

Министр развития общин и территорий Алексей Кулеба сообщил, что подтверждена гибель еще одной женщины.

Между тем, более 1000 человек обратились за помощью из-за подтопления, падения деревьев, отключения электроэнергии и значительного ущерба имуществу. По предварительным данным, стихия повредила около 700 домов в городе (около 300 частных и 400 многоквартирных).

Реклама

Как отметил Алексей Кулеба, при Одесской ОВД создали временную комиссию для проверки причин и обстоятельств трагедии. Власти намерены выяснить, почему система предупреждения не сработала должным образом:

Люди не получили четкую информацию о рисках.

Школы не перешли на дистанционный режим.

Не было достаточных ограничений для передвижения по городу.

Также семьи погибших и пострадавшие получат финансовую помощь и компенсацию от города и области. Для обеспечения быстрого доступа горожан к помощи в Одессе будет создана специальная горячая линия. Каждый, кто столкнулся с подтоплениями или потерял имущество, сможет обратиться и получить поддержку.

Что известно о непогоде в Одессе

Во вторник, 30 сентября, в Одессе выпало рекордное количество осадков, более чем вдвое превышающее месячную норму. Мощный ливень, накрывший город, полностью парализовал городскую инфраструктуру, оставив улицы затопленными, а десятки населенных пунктов области — без света.

К вечеру в Одессе интенсивные ливни повлекли за собой масштабные подтопления — сотни машин оказались прямо в воде, движение транспорта кое-где пришлось перекрывать.

Реклама

Также во время потопа маршрутка провалилась под землю, вероятно размытую теплотрассу. Тогда спасатели проводили операцию по спасению 60 человек из провалившегося в размытую теплотрассу автобуса. Около 20 пассажиров уже перевезли в безопасное место.

За сутки в Одессе выпало 94 мм осадков, что составляет 224% месячной нормы, и причиной этого не только локальный циклон, но и климатические изменения, которые усиливают интенсивность дождей в регионе.

Эту непогоду можно сравнить с тропическим циклоном. К тому же, за последнее десятилетие в городе существенно участились экстремальные погодные явления, сопровождающиеся сильными ливнями.