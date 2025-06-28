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В Одессе возросло количество раненых из-за вражеской атаки дронов: среди них есть дети (фото)
Среди пострадавших — трое детей, один ребенок в тяжелом состоянии.
В ночь на 28 июня 2025 года в результате вражеского удара по Одессе пострадали 14 человек. Также из-за атаки погибли супруги — их тела достали из-под завалов разрушенного жилого дома.
Об этом сообщил глава Одесской ОГА Олег Кипер.
Количество пострадавших возросло до 14 человек, среди них — трое детей. Шестеро раненых остаются в больнице, трое из них, в том числе один ребенок, — в тяжелом состоянии. Остальные лечатся амбулаторно.
«Наши медики делают все для того, чтобы сохранить жизнь и здоровье каждому», — говорится в сообщении.
В то же время в областной прокуратуре заявили о 17 пострадавших, среди них трое мальчиков, 3, 7 и 14 лет.
В полиции сообщили о повреждении жилых домов, админздания, автомобилей и другой гражданской инфраструктуры. В квартирах вспыхнули пожары — все очаги возгорания ликвидированы спасателями ГСЧС.
Удар по Одессе 28 июня
В ночь на 28 июня 2025 года российские войска атаковали Украину 23 ударными дронами Shahed и беспилотниками-имитациями. Силы ПВО уничтожили большинство — 22 беспилотника.
В то же время враг ударил по 21-этажному дому. Взрыв вызвал масштабный пожар на трех этажах — 7-м, 8-м и 9-м. Люди оказались заблокированными в своих квартирах.