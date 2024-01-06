В Одессе врачи спасли младенца, проглотившего пружину — подробности, фото

В областной детской клинической больнице Одессы медики спасли жизнь младенцу шести месяцев, который проглотил пружину от заколки для волос. Врачи извлекли посторонний предмет из пищевода. До этого ребенка по ошибке лечили от "бронхита" в районной больнице.

Об этом рассказали в пресс-службе детской больницы.

"Ребенок амбулаторно лечился в районной больнице от бронхита и пневмонии в течение 2 недель, но состояние не улучшилось. За это время постороннее тело почти вросло в стенку пищевода. При поступлении в стационар ООДКЛ выполнена обзорная ренгенограмма, обнаружено постороннее тело — пружинка от заколки для волос", – рассказали врачи.

Младенец проглотил пружину/ Фото: ООДКЛ

Пружина, извлеченная из пищевода ребенка/Фото: ООДКЛ

Там также добавили, что инородное тело находилось на уровне средней трети пищевода, рядом с дугой аорты. Инородное тело было удалено эндоскопическим путем, что избавило ребенка от тяжелого хирургического вмешательства и рисков для жизни.

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