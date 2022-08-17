В Одессе врачи за 7000 долларов приписывали военнообязанным болезни для выезда за границу

В Одесской области разоблачена схема для выезда за границу военнообязанных. Врачи и чиновники за 7000 долларов подделывали справки о непригодности к службе в армии.

С такими "документами" мужчины призывного возраста могли беспрепятственно уехать за границу.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Так, группа врачей подыскивала мужчин призывного возраста, которым за вознаграждение в 7000 долларов США предлагали помощь в незаконном пересечении границы.

За средства врачи военно-врачебной комиссии и должностные лица Малиновского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки г. Одессы выдавали поддельные документы о непригодности лица к военной службе якобы из-за "заболевания".

Правоохранители задержали двух человек прямо во время выдачи поддельных документов. По месту работы и проживания задержанных проводятся обыски, принимаются меры по установлению их сообщников, а также лиц, безосновательно признанных непригодными к военной службе.

Напомним, министр обороны Алексей Резников сообщил, что в настоящее время в армию мобилизуют конкретных специалистов, например операторов беспилотников, связистов, артиллеристов и т.д.

Читайте также: