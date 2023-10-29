В Одессе врачу нанесли ножевые ранения из-за замечания – подробности

В Одессе утром 29 октября двое неизвестных мужчин нанесли ножевые ранения фельдшеру экстренной помощи. Это произошло после того, как медик сделал мужчинам замечания из-за их поведения.

Об этом сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф в Одесской области.

"Сегодня ранним утром на третью подстанцию экстренной скорой помощи в Одессе ворвались двое неизвестных. Они шумели, нецензурно ругались, а после замечания, которое им сделал наш фельдшер подстанции, один из них нанес ему три ножевых ранения. После этого оба сбежали. Наш коллега госпитализирован в больницу", — рассказали в Центре экстренной медицинской помощи.

Полиция уже ищет преступников.

В Центре экстренной медицинской помощи напомнили, что в Украине до сих пор не принят законопроект (№6423) о защите работников экстренной медицинской помощи, зарегистрированный в Верховной Раде в 2021 году. Документ должен усовершенствовать правовую защиту работников экстренной медицинской помощи при исполнении служебных обязанностей.

"Случаи, когда на работников "экстренки" нападают во время выполнения служебных обязанностей и наносят им физический и моральный ущерб, не редкие. Сейчас такие случаи рассматриваются правоохранителями как обычные нарушения", — пояснили там.

Медики также отметили, что аналогичные преступления, совершенные в отношении сотрудников полиции или представителей власти, имеют иное правовое производство – наказание в таких случаях для нарушителей более суровое.

"Просим народных депутатов Украины и всех, кто может повлиять на законотворческий процесс, обратить внимание на проблему защиты работников экстренной медицинской помощи".

Напомним, в Украине будут штрафовать за нарушение комендантского часа – какие суммы наказания.

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