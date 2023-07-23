В Одессе вследствие вражеской атаки есть повреждения гражданской инфраструктуры, жилых домов и религиозного учреждения

В Одессе произошла очередная атака противника.
Есть повреждения гражданской инфраструктуры, жилых домов и религиозного учреждения.
Об этом сообщает глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер в социальных сетях.
Информация о пострадавших уточняется.
Уважаемые одесситы и жители области, в случае повторной воздушной тревоги – быстро направляйтесь в укрытие и будьте там до отбоя!
"Отдельно обращаюсь к администраторам телеграмм-каналов и блоггеров: не выкладывайте сейчас последствия вражеских атак! Не помогайте врагу!", — говорится в сообщении.
Напомним, что ранее в Одесской области прогремели мощные взрывы.
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