В Одессе вследствие вражеской атаки есть повреждения гражданской инфраструктуры, жилых домов и религиозного учреждения

Есть повреждения гражданской инфраструктуры, жилых домов и религиозного учреждения.

Об этом сообщает глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер в социальных сетях.

Информация о пострадавших уточняется.

Уважаемые одесситы и жители области, в случае повторной воздушной тревоги – быстро направляйтесь в укрытие и будьте там до отбоя!

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"Отдельно обращаюсь к администраторам телеграмм-каналов и блоггеров: не выкладывайте сейчас последствия вражеских атак! Не помогайте врагу!", — говорится в сообщении.

Напомним, что ранее в Одесской области прогремели мощные взрывы.