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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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В Одессе второй раз за день взорвался автомобиль: есть погибший и раненая

На проспекте Небесной Сотни в Одессе взорвался автомобиль.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Взрыв авто во время движения в Одессе

Взрыв авто во время движения в Одессе / © Полиция Одесской области

В Одессе прямо во время движения взорвался автомобиль вечером 28 июля.

Об этом сообщили в Одесском районном управлении полиции №1.

По данным правоохранителей, инцидент произошел вечером 28 июля на проспекте Небесной Сотни, недалеко от угла с проспектом Ярослава Мудрого.

«По предварительной информации правоохранителей, взрыв прогремел во время движения автомобиля. Водитель кроссовера погиб на месте, а его пассажирка получила ранение. Ее госпитализировали в больницу», — отметили в полиции.

Также добавили, что на месте происшествия работают следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции, криминалисты и специалисты взрывотехнической службы. Они определяют причины и обстоятельства взрыва.

Взрыв авто во время движения в Одессе. / © Полиция Одесской области

Взрыв авто во время движения в Одессе. / © Полиция Одесской области

Правовую квалификацию события правоохранители представят после выяснения всех деталей. Из-за проведения следственных действий на указанном участке дороги затруднено движение транспорта, поэтому водителей призывают учитывать эту информацию при планировании маршрута.

Напомним, в этот же день, 28 июля, в Пересыпском районе Одессы взорвался автомобиль. В результате происшествия ранения получил 49-летний водитель.

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Дата публикации
Количество просмотров
150
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