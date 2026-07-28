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В Одессе второй раз за день взорвался автомобиль: есть погибший и раненая
На проспекте Небесной Сотни в Одессе взорвался автомобиль.
В Одессе прямо во время движения взорвался автомобиль вечером 28 июля.
Об этом сообщили в Одесском районном управлении полиции №1.
По данным правоохранителей, инцидент произошел вечером 28 июля на проспекте Небесной Сотни, недалеко от угла с проспектом Ярослава Мудрого.
«По предварительной информации правоохранителей, взрыв прогремел во время движения автомобиля. Водитель кроссовера погиб на месте, а его пассажирка получила ранение. Ее госпитализировали в больницу», — отметили в полиции.
Также добавили, что на месте происшествия работают следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции, криминалисты и специалисты взрывотехнической службы. Они определяют причины и обстоятельства взрыва.
Правовую квалификацию события правоохранители представят после выяснения всех деталей. Из-за проведения следственных действий на указанном участке дороги затруднено движение транспорта, поэтому водителей призывают учитывать эту информацию при планировании маршрута.
Напомним, в этот же день, 28 июля, в Пересыпском районе Одессы взорвался автомобиль. В результате происшествия ранения получил 49-летний водитель.