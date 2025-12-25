- Дата публикации
В Одессе введены аварийные отключения света: какая ситуация в городе
Ситуация в Одессе остается контролируемой.
В Одессе 25 декабря были введены аварийные отключения. Это вынужденная мера с целью недопущения перегрузки поврежденного оборудования.
Об этом сообщает глава Одесской ОВА Сергей Лысак.
"По Одессе введены вынужденные аварийные отключения с целью недопущения перегрузки поврежденного оборудования", - пишет он.
Чиновник отмечает, что энергетики ДТЭК продолжают локальные ремонтно-восстановительные работы.
Потребителей также предупредили, что из-за отключения могут наблюдаться временные перебои с водоснабжением в Киевском районе г.Одесса и ж/м Черемушки.
"Энергетики уже работают над возобновлением энергоснабжения, после чего подача воды стабилизируется", - сообщает "Инфоксводоканал".
В городе пункты несокрушимости открыты и укомплектованы всем необходимым. Коммунальные и аварийные службы города работают в усиленном режиме.
«Благодарим Силы обороны за то, что ночь в Одессе прошла спокойно», — отметил Лысак.
Ранее речь шла о том, какая ситуация со светом и водой в Одессе.
«Вопрос по свету еще присутствует, еще действуют графики отключений, но в целом ситуация уже стабилизирована. Неделю назад у нас был полный блекаут в городе, а сейчас поставки электроэнергии в дома одесситов возобновлены. Свет подается по графику, и надеемся, что эта ситуация будет оставаться неизменной. Когда графики ясны и их придерживаются, людям гораздо легче планировать свою жизнь», — отметил депутат Одесского районного совета Сергей Сизоненко.