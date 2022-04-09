В Одессе ввели длительный комендантский час: вокзал будет работать с ограничениями

В Одессе ввели длительный комендантский час: вокзал будет работать с ограничениями

Он будет действовать более суток.

В Одессе и области ввели длительный комендантский час, а потому местный железнодорожный вокзал может работать с ограничениями.

Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".

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Отмечается, что могут быть внесены изменения в график движения пассажирских поездов. Путешественникам советуют обращать на это внимание, а также следить за возможными изменениями в расписании.

Кроме того, в период действия комендантского часа вход в железнодорожные вокзалы Одессы и области, а также посадка на пассажирские поезда будут разрешены только транзитным пассажирам. Также это разрешено пассажирам, попавшим на вокзал заранее, до начала комендантского часа.

Выход с вокзалов может быть ограничен полицией из соображений безопасности.

Как сообщалось, в Одесской области с субботы, 9 апреля, вводят длительный комендантский час. Она начнется в области в субботу, 9 апреля, в 21:00 и завершится в понедельник, 11 апреля, в 06:00.