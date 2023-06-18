В Одессе ввели ограничения в работе развлекательных заведений: подробности

В городе также запретили использование средств, ухудшающих эффект маскирования территории.

В Одессе ввели ограничения в работе развлекательных заведений в период с 22:00 до 09:00.

Об этом сообщил глава Общественного совета при Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

По его словам, запрещена хозяйственная деятельность предприятий, учреждений, организаций в сферах обслуживания и развлечений (в том числе развлекательных комплексов, клубов, центров и т.п.), запрещено использование световых и подобных световых средств, ухудшающих эффект маскирования территории.

Запрет в Одессе касается также использования звукового оборудования, аппаратуры, акустических систем и других музыкальных средств; обслуживание населения вне и в помещениях и на соответствующих территориях; нахождение, передвижение, вход/выход граждан, иностранцев и лиц без гражданства.

Напомним, в Одессе пляжи объявили непригодными и запретили купание.

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