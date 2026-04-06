В Одессе вводят трудовую повинность: кого будут привлекать к разбору завалов

Одесская областная военная администрация приняла решение о введении трудовой повинности в городе.

Соответствующее распоряжение подписала исполняющая обязанности главы ОВА Надежда Задорожная, передает «Думская».

Документ предусматривает привлечение трудоспособных жителей к общественно полезным работам в условиях военного положения. Среди основных задач — разбор завалов после обстрелов, строительство и ремонт укрытий, помощь с гуманитарными грузами, дежурство в «пунктах незламности», а также изготовление маскировочных сеток.

Отдельно отмечается, что для работы на местах попаданий будут формироваться специальные бригады.

Кого будут привлекать к разбору завалов и сколько будут платить

К выполнению таких работ могут привлекать граждан в возрасте от 18 до 65 лет, не имеющих противопоказаний по состоянию здоровья. Речь идет, в частности, о безработных, внутренне перемещенных лицах, ветеранах и других незанятых жителях. В случае необходимости могут привлекать и работающих граждан — при условии, что это не повредит их основной работе.

Организацию процесса возложат на коммунальные предприятия и ряд благотворительных фондов, среди которых «Воля, Перемога, Об’єднання України», «Я — Маріуполь», «Мрія вільних людей» и «Запорука майбутнього». Они будут отвечать за формирование списков, определение мест сбора, графиков и координацию участников.

Финансирование работ будет осуществляться из разных источников — средств заказчиков, благотворительной помощи и Фонда социального страхования на случай безработицы.

Участникам гарантируют оплату.

Тем горожанам, у которых нет основного места работы, будут платить не ниже минимальной зарплаты. А трудоустроенным — не ниже среднего заработка по основному месту работы.

Эксперты отмечают, что трудовая повинность предусмотрена законодательством о военном положении и уже применяется во многих регионах Украины с 2022 года. При этом введение такого механизма не означает принудительного массового привлечения людей — прежде всего, речь идет об организации и легализации участия добровольцев с гарантией оплаты их труда.

«Трудовая повинность на самом деле предусмотрена законом о правовом режиме военного положения, и подобные распоряжения от 2022 года выдали почти все местные органы власти страны. Начальник Одесской районной военной администрации, например, подписал его еще в январе 2025 года», — прокомментировал ситуацию юридический обозреватель «Думской» Александр Иванов.

Напомним, 5 апреля произошла очередная массированная атака РФ на Украину. В результате ударов есть погибшие и раненые люди. Одесса тоже подверглась удару. В городе пострадали жилые дома в Хаджибейском районе. По последним данным, три человека получили травмы.

В течение дня в Одессе работало более 100 работников коммунальных служб и спецтехника.