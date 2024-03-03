В Одессе выросло количество погибших в результате удара БпЛА по многоэтажке

По состоянию на утро 3 марта в Одессе увеличилось количество жертв удара российского беспилотника по жилой многоэтажке в Одессе минувшей ночью. Известно о девяти погибших.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"Одесса. На месте российского удара по многоэтажке под завалами обнаружено тело девятого погибшего человека. Продолжаются работы по деблокации", — говорится в сообщении.

Напомним, после полуночи 2 марта РФ атаковали беспилотниками Одессу. Дрон попал в девятиэтажное здание. Утром спасатели под обломком многоэтажки нашли ребенка. Мальчику было три года. Впоследствии под завалами обнаружили несколько месяцев младенца и его маму. Во время атаки погибли по меньшей мере двое детей.

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