- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 75
- Время на прочтение
- 1 мин
В Одессе выросло количество пострадавших после ракетного удара: один человек — в тяжелом состоянии
Число пострадавших в результате российского ракетного удара по Одессе возросло до 10. Восемь человек госпитализированы, один человек находится в тяжелом состоянии.
В результате российского ракетного удара по Одессе количество пострадавших возросло до 10 человек. Среди них три женщины.
Об этом сообщил начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер .
По его словам, восьмерых пострадавших госпитализировали. Большинство из них получили осколочные и резаные ранения. Состояние одного из раненых медики оценивают как тяжелое.
Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
Атака РФ на Одессу 7 июля – что известно
По информации Сергея Лысака, первые сообщения о вражеском ударе появились около 19:40 7 июля. Пока известно о 9 пострадавших.
«Пятерых госпитализированы. 48-летний мужчина находится в тяжелом состоянии», — отметил глава МВА.
Сразу после взрывов на места попадания выехали все соответствующие экстренные и коммунальные службы города.
Как подтвердил глава Одесской ОВА Олег Кипер, россияне применили баллистическую ракету с кассетной боевой частью.
«В результате вражеских обстрелов загорелось здание на территории производственного предприятия и автомобили», — отметил он.