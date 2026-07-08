В Одессе выросло количество пострадавших после ракетного удара: один человек — в тяжелом состоянии

Ракета / © ТСН.ua

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В результате российского ракетного удара по Одессе количество пострадавших возросло до 10 человек. Среди них три женщины.

Об этом сообщил начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер .

По его словам, восьмерых пострадавших госпитализировали. Большинство из них получили осколочные и резаные ранения. Состояние одного из раненых медики оценивают как тяжелое.

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Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Атака РФ на Одессу 7 июля – что известно

По информации Сергея Лысака, первые сообщения о вражеском ударе появились около 19:40 7 июля. Пока известно о 9 пострадавших.

«Пятерых госпитализированы. 48-летний мужчина находится в тяжелом состоянии», — отметил глава МВА.

Сразу после взрывов на места попадания выехали все соответствующие экстренные и коммунальные службы города.

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Как подтвердил глава Одесской ОВА Олег Кипер, россияне применили баллистическую ракету с кассетной боевой частью.

«В результате вражеских обстрелов загорелось здание на территории производственного предприятия и автомобили», — отметил он.

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