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В Одессе выросло количество пострадавших в результате вражеской атаки 23 июля (фото)

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
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В Одессе выросло количество пострадавших в результате вражеской атаки 23 июля (фото)

Полицейские документируют последствия очередного ракетного удара врага по Одесской области / Фото: od.npu.gov.ua

Полицейские документируют последствия очередного ракетного удара врага по Одесской области.

В ночь на 23 июля 2023 года российские войска совершили очередную массированную атаку по территории Одессы и области.

Об этом сообщает национальная полиция в Одесской области.

В результате ракетной атаки повреждения и разрушения получили объекты гражданской инфраструктуры, многоэтажные и частные жилые дома, автомобили граждан. Во многих домах повреждены фасады и крыши, выбиты окна.

Повреждение получило и одно из религиозных сооружений в центре города, где вспыхнул пожар.

Сейчас известно по меньшей мере о 22 получивших ранения людях, четверо из которых – дети. 14 граждан, трое из которых – дети, госпитализированы. К сожалению, один человек погиб.

Сотрудники полиции совместно с представителями других служб работают на местах событий.

Полицейские фиксируют последствия вражеской атаки, обеспечивают охрану территорий и поврежденных зданий, обеспечивают правопорядок, помогают спасателям в ликвидации последствий очередного преступления России и оказывают необходимую помощь пострадавшим гражданам.

"В очередной раз призываем граждан не игнорировать сигналы "Воздушная тревога", а сразу направляться в укрытие и находиться там до сигнала "Отбой"", — говорится в сообщении.

Напомним, что в Одессе вследствие вражеской атаки повреждение гражданской инфраструктуры, жилых домов и религиозного учреждения.

Напомним, что ранее в Одесской области прогремели мощные взрывы.

Также Запорожью угрожала враждебная баллистика.

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Дата публикации
Просмотры
6483
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