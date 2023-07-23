В Одессе выросло количество пострадавших в результате вражеской атаки 23 июля (фото)

В ночь на 23 июля 2023 года российские войска совершили очередную массированную атаку по территории Одессы и области.

Об этом сообщает национальная полиция в Одесской области.

В результате ракетной атаки повреждения и разрушения получили объекты гражданской инфраструктуры, многоэтажные и частные жилые дома, автомобили граждан. Во многих домах повреждены фасады и крыши, выбиты окна.

Повреждение получило и одно из религиозных сооружений в центре города, где вспыхнул пожар.

В полиции показали последствия российских обстрелов Одессы (7 фото)

Сейчас известно по меньшей мере о 22 получивших ранения людях, четверо из которых – дети. 14 граждан, трое из которых – дети, госпитализированы. К сожалению, один человек погиб.

Сотрудники полиции совместно с представителями других служб работают на местах событий.

Полицейские фиксируют последствия вражеской атаки, обеспечивают охрану территорий и поврежденных зданий, обеспечивают правопорядок, помогают спасателям в ликвидации последствий очередного преступления России и оказывают необходимую помощь пострадавшим гражданам.

"В очередной раз призываем граждан не игнорировать сигналы "Воздушная тревога", а сразу направляться в укрытие и находиться там до сигнала "Отбой"", — говорится в сообщении.

В Одессе в результате российской атаки разрушен Спасо-Преображенский собор (15 фото)

Напомним, что в Одессе вследствие вражеской атаки повреждение гражданской инфраструктуры, жилых домов и религиозного учреждения.

Напомним, что ранее в Одесской области прогремели мощные взрывы.

Также Запорожью угрожала враждебная баллистика.