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В Одессе выросло количество пострадавших в результате вражеской атаки дронами

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
532
Время на прочтение
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В Одессе выросло количество пострадавших в результате вражеской атаки дронами

Враг атаковал Одессу дронами / Фото: ТСН.ua

Идет тревожная для украинцев новогодняя ночь.

В ночь на 1 января 2024 года враг атаковал Одессу ударными беспилотниками.

Об этом в сообщении в социальных сетях заявил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Согласно обновленной информации, в результате российской атаки пострадали 9 человек.

" Один из них погиб, трое — госпитализированы. Все остальные получили медицинскую помощь на месте", — говорится в сообщении властей.

Также в Одессе ранее локализовали пожары, вспыхнувшие в результате вражеской атаки.

Напомним, что ранее в Николаеве произошли прилеты.

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Дата публикации
Просмотры
532
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