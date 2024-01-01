В Одессе выросло количество пострадавших в результате вражеской атаки дронами

Идет тревожная для украинцев новогодняя ночь.
В ночь на 1 января 2024 года враг атаковал Одессу ударными беспилотниками.
Об этом в сообщении в социальных сетях заявил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.
Согласно обновленной информации, в результате российской атаки пострадали 9 человек.
" Один из них погиб, трое — госпитализированы. Все остальные получили медицинскую помощь на месте", — говорится в сообщении властей.
Также в Одессе ранее локализовали пожары, вспыхнувшие в результате вражеской атаки.
Напомним, что ранее в Николаеве произошли прилеты.
Читайте также: