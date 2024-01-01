В Одессе выросло количество пострадавших в результате вражеской атаки дронами

В ночь на 1 января 2024 года враг атаковал Одессу ударными беспилотниками.

Об этом в сообщении в социальных сетях заявил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Согласно обновленной информации, в результате российской атаки пострадали 9 человек.

" Один из них погиб, трое — госпитализированы. Все остальные получили медицинскую помощь на месте", — говорится в сообщении властей.

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Также в Одессе ранее локализовали пожары, вспыхнувшие в результате вражеской атаки.

Напомним, что ранее в Николаеве произошли прилеты.

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