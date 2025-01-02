В Одессе взорвалась стиральная машинка в квартире: травмирован ребенок

На месте работает опытно-испытательная лаборатория по установлению причин чрезвычайного происшествия.

2 января, по улице Ивана и Юрия Лип (бывшая Гайдара) в Хаджибейском районе Одессы на 3-м этаже 5-этажного жилого дома возник пожар. В квартире загорелась стиральная машина.

Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

По информации спасателей, они обнаружили разрушение межкомнатной перегородки и повреждение стен в рядом расположенных двух квартирах.

Также читайте На Волыни горела пилорама: погиб ребенок

"В результате происшествия пострадал мальчик, 2013 года рождения. Несовершеннолетний передан работникам медицинской помощи", – говорится в сообщении.

Напомним, в Киевской области, 1 января произошел смертельный пожар. В Хотяновке в огне погибли два человека.

Читайте также: