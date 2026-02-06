В Одессе взорвался автомобиль: погиб мужчина - детали

Взрыв авто в Одессе. / © Национальная полиция Украины

Утром 6 февраля на одной из улиц Одессы взорвался автомобиль. Погиб 21-летний мужчина.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции в Одесской области.

Правоохранители проинформировали, что сегодня утром на улице Академика Королева взорвалась Toyota. По предварительной информации, погиб 21-летний владелец транспортного средства.

«На месте работают оперативники, следователи, криминалисты с криминалистической лабораторией, сотрудники взрывотехнической и кинологической служб областной полиции», — говорится в сообщении.

Правовая квалификация события будет предоставлена после выяснения всех обстоятельств, добавили в полиции.

