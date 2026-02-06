- Дата публикации
В Одессе взорвался автомобиль: погиб мужчина - детали
Погиб житель Одессы, который был владельцем взорвавшегося авто.
Утром 6 февраля на одной из улиц Одессы взорвался автомобиль. Погиб 21-летний мужчина.
Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции в Одесской области.
Правоохранители проинформировали, что сегодня утром на улице Академика Королева взорвалась Toyota. По предварительной информации, погиб 21-летний владелец транспортного средства.
«На месте работают оперативники, следователи, криминалисты с криминалистической лабораторией, сотрудники взрывотехнической и кинологической служб областной полиции», — говорится в сообщении.
Правовая квалификация события будет предоставлена после выяснения всех обстоятельств, добавили в полиции.
Как сообщалось ранее, в Одессе мужчина ножом порезал военного ТЦК. Одессит сначала отбивался от представителей ТЦК с помощью газового баллончика, а затем ранил одного из них ножом. Затем нападавший скрылся с места происшествия.