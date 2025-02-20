В Одессе взорвался неизвестный предмет: первые подробности с места происшествия

В результате взрыва были повреждены три автомобиля.

В Одессе в четверг, 20 февраля, произошел взрыв на месте для парковки автомобилей. Повреждены несколько транспортных средств. Правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента.

Об этом сообщили в Главном управлении национальной полиции в Одесской области.

"Предварительно, в результате детонации неизвестного предмета повреждены три автомобиля. К счастью, люди не пострадали", – говорится в сообщении.

В полиции не предоставили информацию о владельцах поврежденных автомобилей. На месте происшествия работают взрывотехники, криминалисты, следователи и оперативники полиции, чтобы установить все обстоятельства взрыва и выявить причастных лиц.

Напомним, в Николаеве разоблачили четырех несовершеннолетних, готовивших теракт в центре Николаева 14 февраля 2025 года по заказу российских спецслужб. Фигурантам грозит пожизненное лишение свободы.

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