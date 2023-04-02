В Одессе задержала женщина, которая втягивала девушек в занятие проституцией

Женщина размещала объявления об услугах в Сети.
В Одессе задержали подозреваемую в организации предоставления платных интимных услуг в городе и втягивания в это девушек.
Об этом сообщили в пресс-службе полиции Одесщины.
По данным полиции, 25-летняя одесситка организовывала предоставление интимных услуг за деньги. В проституцию вовлекала женщин с плохим материальным положением.
Женщина размещала объявления об услугах интимного характера в Сети, администрировала страницы девушек в соцсетях и продвигала их анкеты. Она вела переписку с клиентами, определяла цену и договаривалась о месте и виде интимных услуг.
По месту жительства правонарушитель провели обыск. Следователи изъяли вещественные доказательства противоправной деятельности.
"Бизнесмены" сообщили о подозрении по статье вовлечения лица в занятие проституцией с использованием уязвимого состояния этого лица или сутенерство, совершенные в отношении нескольких лиц. За это ей может грозить заключение на срок от четырех до семи лет.
Напомним, в Одессе правоохранители задержали путинского поклонника. Предатель из-за запретной соцсети "Одноклассники" призвал "русский мир" прийти в Одессу.
Читайте также:
- На Одесщине в результате ДТП погиб мужчина с женой (фото)
- В Киевской области спасатели обуздали пожар в пятиэтажке: скольких людей спасли (фото)
- Во Львове раздался взрыв: есть погибший