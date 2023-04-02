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В Одессе задержала женщина, которая втягивала девушек в занятие проституцией

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
769
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В Одессе задержала женщина, которая втягивала девушек в занятие проституцией

Фото: lviv.depo.ua

Женщина размещала объявления об услугах в Сети.

В Одессе задержали подозреваемую в организации предоставления платных интимных услуг в городе и втягивания в это девушек.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Одесщины.

По данным полиции, 25-летняя одесситка организовывала предоставление интимных услуг за деньги. В проституцию вовлекала женщин с плохим материальным положением.

Женщина размещала объявления об услугах интимного характера в Сети, администрировала страницы девушек в соцсетях и продвигала их анкеты. Она вела переписку с клиентами, определяла цену и договаривалась о месте и виде интимных услуг.

© Пресс-служба МВД в Одесской области
Фото: Пресс-служба МВД в Одесской области

По месту жительства правонарушитель провели обыск. Следователи изъяли вещественные доказательства противоправной деятельности.

"Бизнесмены" сообщили о подозрении по статье вовлечения лица в занятие проституцией с использованием уязвимого состояния этого лица или сутенерство, совершенные в отношении нескольких лиц. За это ей может грозить заключение на срок от четырех до семи лет.

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Напомним, в Одессе правоохранители задержали путинского поклонника. Предатель из-за запретной соцсети "Одноклассники" призвал "русский мир" прийти в Одессу.

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Дата публикации
Просмотры
769
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