В Одессе задержали подозреваемую в организации предоставления платных интимных услуг в городе и втягивания в это девушек.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Одесщины.

По данным полиции, 25-летняя одесситка организовывала предоставление интимных услуг за деньги. В проституцию вовлекала женщин с плохим материальным положением.

Женщина размещала объявления об услугах интимного характера в Сети, администрировала страницы девушек в соцсетях и продвигала их анкеты. Она вела переписку с клиентами, определяла цену и договаривалась о месте и виде интимных услуг.

Фото: Пресс-служба МВД в Одесской области

По месту жительства правонарушитель провели обыск. Следователи изъяли вещественные доказательства противоправной деятельности.

"Бизнесмены" сообщили о подозрении по статье вовлечения лица в занятие проституцией с использованием уязвимого состояния этого лица или сутенерство, совершенные в отношении нескольких лиц. За это ей может грозить заключение на срок от четырех до семи лет.

Напомним, в Одессе правоохранители задержали путинского поклонника. Предатель из-за запретной соцсети "Одноклассники" призвал "русский мир" прийти в Одессу.

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