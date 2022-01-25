В Одессе задержала злоумышленника, который убил человека и поджег дом

Мужчина почти месяц скрывался от правоохранителей.
30 декабря прошлого года в частном домовладении в поселке Красногригорьевка Никопольского района произошел пожар. После ликвидации пожара в летней кухне обнаружили останки обгоревшего тела.
Об этом сообщили в полиции Днепропетровской области.
Во время употреблении алкогольных напитков между 49-летним владельцем дома и его 36-летним гостем возник конфликт. Во время потасовки гость нанес потерпевшему многочисленные побои, в результате которых тот скончался на месте. Затем подозреваемый спрятал тело в подвале, а на следующий день перенес его в летнюю кухню и поджег помещение. После этого злоумышленник уехал за пределы области и стал скрываться от полиции.
Следователи установили его причастность к преступлению и оперативники Никопольского районного управления полиции задержали подозреваемого в городе Одесса.
Теперь злоумышленнику грозит срок до пятнадцати лет.
Напомним, в Запорожской области двое мужчин убили знакомого, чтобы завладеть его имуществом. Они застрелили мужчину, тело бросили в выгребную яму, забрали ценные вещи и автомобиль.
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