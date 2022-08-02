В Одессе задержали банду, терроризировавшую местное население

В Одессе СБУ задержала участников организованной преступной группировки, которая угрожала безопасности и спокойствию жителей региона.

Злоумышленники требовали выдуманные долги и запугивали людей пытками.

Об этом сообщает управление СБУ в Одесской области.

СБУ провела в Одессе спецоперацию по задержанию участников межэтнической организованной преступной группировки, которая терроризировала и держала в страхе жителей региона.

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По данным следствия, лидер преступной группировки, находясь под следствием, систематически "выбивал" вымышленные долги у граждан.

Действовавшие на свободе члены группировки по указаниям арестанта создавали искусственные конфликтные ситуации, за разрешение которых требовали с потерпевших большие суммы денег. В случае их неуплаты фигуранты угрожали людям насилием, пытками и физической расправой.

Оперативники спецслужбы задокументировали факт вымогательства членами группировки от жителя

По результатам неотложных следственно-оперативных действий, оперативники спецслужбы установили действовавших на свободе участников группировки. Трех активных участников группировки задержали во время "выбивания" денег из-за пыток и нанесения тяжких телесных повреждений потерпевшему.

"Лидера" банды, находящегося в СИЗО, вычислили, у него изъяли вещественные доказательства.

"Три фигуранты производства уведомлены о подозрении в вымогательстве, предусмотренном ч. 4 ст. 189 и незаконном лишении свободы человека, предусмотренном ч. 2 ст. 146 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия для установления и привлечения к ответственности всех участников группировки", — сообщили в управлении СБУ.

Напомним, в Николаевской области будут платить по 100 долларов. сознательным гражданам, которые будут сообщать о российских корректировщиках ракетных обстрелов. Ким опубликовал инструкцию, как сдать предателя и получить деньги.

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