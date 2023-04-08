В Одессе задержали иностранца, объявленного в международный розыск за убийство

Задержанный мужчина несколько лет находился в международном розыске.

Национальная полиция Украины задержала в Одессе гражданина Турции, находившегося в международном розыске за убийство мужчины.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

"Гражданин Турецкой Республики нанял киллера для убийства двух деловых партнеров: один его компаньон погиб, другой выжил, но остался парализованным. Чтобы избежать наказания, злоумышленник начал скрываться и в конце концов сбежал из Турции. Украинские полицейские задержали его в Одессе", — говорится в сообщении.

Согласно законодательству Турецкой Республики, злоумышленнику грозит пожизненное лишение свободы.

Напомним, киллера, готовившего убийства Резникова и Буданова, приговорили к 12 годам.

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