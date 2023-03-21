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В Одессе задержали коммунальщика, который разведывал позиции ПВО для России (фото)

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
Дата публикации
Просмотры
883
Время на прочтение
1 мин
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В Одессе задержали коммунальщика, который разведывал позиции ПВО для России (фото)

Фото: СБУ

Один из злоумышленников оказался сотрудником одесского коммунального предприятия.

Служба безопасности Украины задержала в Одессе двух российских информаторов, разведывавших позиции украинской противовоздушной обороны и стратегически важных объектов критической инфраструктуры. Злоумышленниками оказались двое местных жителей, среди которых работник коммунального предприятия "Теплоснабжение города Одессы".

Об этом сообщили в СБУ.

Российская спецслужба дистанционно привлекла их к негласному сотрудничеству против Украины. Они попали в поле зрения врага из-за своих прокремлевских взглядов, которые высказывали среди окружающих.

Обоим злоумышленникам сообщили о подозрении. Суд избрал им меру пресечения – содержание под стражей.

© СБУ
Фото: СБУ
© СБУ
Фото: СБУ
© СБУ
Фото: СБУ
© СБУ
Фото: СБУ
© СБУ
Фото: СБУ

Напомним, в Одессе таксист по просьбе клиентки отказался выключить российскую музыку. Он заявил, что "это США запускают по Украине ракеты, а вокруг – все нацисты".

Собирал разведданные и передавал оккупанту: в Одессе задержан агент российского ФСБ

Собирал разведданные и передавал оккупанту: в Одессе задержан агент российского ФСБ

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Дата публикации
Просмотры
883
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