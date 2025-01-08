В Одессе задержали мошенника, который обещал туры в Египет и исчезал с деньгами

В Одессе 29-летний мужчина обманул шесть человек, обещая организовать отдых за границей, получив деньги и скрывшись. Общая сумма ущерба — около 40 тысяч гривен.

Об этом сообщило Главное управление Национальной полиции в Одесской области.

"Полицейские установили, что злоумышленник разместил на одном из вебресурсов объявления о продаже горящих туров на отдых в Египет, которые действительно не собирался организовывать", — говорится в сообщении.

В течение нескольких дней к "турагенту" обратились шесть одесситов. Он назначал встречи, брал задаток от 4 до 10 тысяч гривен, обещая позвонить по телефону с билетами на путешествие. Однако после того, как клиенты ждали звонка, мошенник блокировал их номера и тратил деньги на свои нужды.

Потерпевшие обратились в полицию, когда поняли, что их обманули, нанеся ущерб почти на 40 тысяч гривен. Старшая следственная полиция Валерия Мазуренко сообщила, что правонарушителя разыскали, и ему выдвинули подозрение в мошенничестве. За совершенное мужчине грозит до трех лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, в Ровно полиция задержала 32-летнего мужчину, который в апреле прошлого года мошенническим путем получил более 106 тысяч гривен от девяти человек, предлагая кредиты в Интернете с условием уплаты страхового взноса.

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