В Одессе задержали мужчину, который угрожал взрывом возле школы: гранату изъяли

Инцидент произошел во время занятия на школьном стадионе.
В пятницу, 17 сентября, на территории стадиона Одесской специализированной школы №86 неизвестный мужчина угрожал взорвать гранату. На место происшествия вызвали полицейских, которые задержали хулигана.
Об этом сообщила на своей Facebook-странице директор городского департамента образования Елена Буйневич.
По ее словам, примерно в 11:00 неизвестный мужчина подошел к беговой дорожке стадиона и угрожал взорвать гранату. В это время у школьников проходил олимпийский урок.
"К счастью, рядом был преподаватель, полковник ВСУ в отставке Густенко Юрий, который срочно вызвал полицию, правонарушителя оперативно задержали", — сообщила чиновница.
Как сообщили изданию "Думская" в патрульной полиции, гранату у мужчины изъяли — она оказалась учебной. Мотивов своего поведения он не объяснил.
"Мужчину что-то не устраивало в жизни. Сейчас с ним общаются следователи ", — прокомментировали в патрульной полиции.
Напомним, ранее в Одессе у мужчины обнаружили 5 гранат. Боеприпасы он положил в камеру хранения супермаркета.