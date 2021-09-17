В Одессе задержали мужчину, который угрожал взрывом возле школы: гранату изъяли

В Одессе задержали мужчину, который угрожал взрывом возле школы: гранату изъяли

Инцидент произошел во время занятия на школьном стадионе.

В пятницу, 17 сентября, на территории стадиона Одесской специализированной школы №86 неизвестный мужчина угрожал взорвать гранату. На место происшествия вызвали полицейских, которые задержали хулигана.

Об этом сообщила на своей Facebook-странице директор городского департамента образования Елена Буйневич.

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По ее словам, примерно в 11:00 неизвестный мужчина подошел к беговой дорожке стадиона и угрожал взорвать гранату. В это время у школьников проходил олимпийский урок.

"К счастью, рядом был преподаватель, полковник ВСУ в отставке Густенко Юрий, который срочно вызвал полицию, правонарушителя оперативно задержали", — сообщила чиновница.

Как сообщили изданию "Думская" в патрульной полиции, гранату у мужчины изъяли — она оказалась учебной. Мотивов своего поведения он не объяснил.

По словам Елены Буевич, задержанный никакого отношения к школе не имеет, он не является отцом ни одного из учеников и не имел конфликтов с учителями.

"Мужчину что-то не устраивало в жизни. Сейчас с ним общаются следователи ", — прокомментировали в патрульной полиции.

Напомним, ранее в Одессе у мужчины обнаружили 5 гранат. Боеприпасы он положил в камеру хранения супермаркета.

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