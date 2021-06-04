В Одессе задержали правоохранителей, устроивших "бизнес" на сутенерстве

Правоохранители сопровождали девушек к клиентам и следили за ними.

В Одессе задержали двух сотрудников полиции охраны, которые наладили незаконный "бизнес" в центре города. Они вместе с сообщницами занимались сутенерством.

Об этом сообщили в прокуратуре.

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Оперативники задержали старшего сержанта полиции, полицейского-водителя одного из батальонов Управления полиции охраны в Одесской области, и охранника батальона УПО в Одесской области, который сейчас уволен со службы, а также двух их союзниц, подозреваемых в сутенерстве (ч. 2 ст. 303 УК Украины).

С начала 2020 года полицейские, вместе с сообщницами, решили заняться противоправным заработком в сфере предоставления услуг сексуального характера. "Бизнес" вели в помещениях в центре Одессы и согласно предварительно распределенных между собой ролей.

Так, "руководитель" подбирала помещения, удобные для организации притонов, и обеспечивала их функционирования, а также вела финансовые вопросы. "Администратор" салона предоставляла рекламные объявления в сети Интернет, нанимала женщин с привлекательной внешностью, проводила с заинтересованными лицами собеседования с определением условий работы и принимала заказы от клиентов.

Правоохранители в свою очередь сопровождали девушек на адрес заказчика, обеспечивали их охрану и безопасность, контролировали время, проведенное с клиентом и получение денег за услуги. А также распределяли средства между всеми участниками.

Клиентам предоставляли возможность выбрать себе временную спутницу заранее, посылая на мобильные мессенджеры фото девушек в белье. Услуги своих работниц дельцы оценивали в 100 долларов за час. Решаются вопросы сообщения задержанным о подозрении и избрании меры пресечения.

Напомним, в Луцке разоблачили 53-летнего медика, который "подрабатывал" сутенером. Мужчина организовывал проституткам встречи с клиентами и брал за это часть денег.

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