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В Одессе задержали "шутников", устроивших фейерверк во время воздушной тревоги

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В Одессе задержали "шутников", устроивших фейерверк во время воздушной тревоги

Фото: УНІАН

Патрульными полицейскими Одессы уже задержаны "шутники", устроившие фейерверк во время воздушной тревоги в городе.

Об этом информирует глава Общественного совета при Одесской ОГА — спикер председателя ОВА Сергей Братчук в сообщении в Telegram-канале.

Выясняются все подробности события и его квалификация согласно действующему законодательству, в частности, правового режима военного положения.

На месте работает следственно-оперативная группа.

Отметим, что в Черном море корабли вражеской группировки продолжают выполнять задачи по блокированию судоходства и работе портов.

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