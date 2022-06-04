В Одессе задержали "шутников", устроивших фейерверк во время воздушной тревоги

Патрульными полицейскими Одессы уже задержаны "шутники", устроившие фейерверк во время воздушной тревоги в городе.
Об этом информирует глава Общественного совета при Одесской ОГА — спикер председателя ОВА Сергей Братчук в сообщении в Telegram-канале.
Выясняются все подробности события и его квалификация согласно действующему законодательству, в частности, правового режима военного положения.
На месте работает следственно-оперативная группа.
Отметим, что в Черном море корабли вражеской группировки продолжают выполнять задачи по блокированию судоходства и работе портов.
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