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В Одессе задержан командир военного госпиталя, требовавший $5000 за инвалидность: детали

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
1979
Время на прочтение
2 мин
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В Одессе задержан командир военного госпиталя, требовавший $5000 за инвалидность: детали

В Одессе задержан командир военного госпиталя, требовавший деньги за инвалидность. / Фото: ГУ Национальной полиции в Одесской области

В Одессе на "горячем" задержан командир военного госпиталя.

В Одессе 11 мая правоохранители разоблачили одного из командиров военного госпиталя, который за взятку обещал помочь военному получить справку об инвалидности. Правонарушитель задержан после получения неправомерной выгоды. Ему грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества.

Об этом сообщили в ГУНП Одесской области.

"Установлено, что военнослужащий, имея проблемы со здоровьем, с целью прохождения в установленном порядке военно-врачебной комиссии для получения статуса лица с инвалидностью, за советом знакомого обратился к одному из командиров местного военного госпиталя. А тот, не являясь компетентным и не обратившись к специалистам, сразу заявил мужчине, что его диагноз и болезни "не дотягивают" до того, чтобы сделать группу инвалидности, но за денежное вознаграждение в размере 5000 долларов США он сможет помочь в решении этого вопроса", — говорится в сообщении.

Военнослужащий, с которого требовали деньги, сразу обратился в правоохранительные органы.

Также правоохранители хлопочут об избрании правонарушителю меры пресечения.

Напомним, прокурор из Николаевской области дерзко украл практически 4 млн гривен.

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Дата публикации
Просмотры
1979
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