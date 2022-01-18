В Одессе задержан россиянин, приговоренный в США к пожизненному заключению: видео

В Одессе задержан россиянин, приговоренный в США к пожизненному заключению: видео

За океаном гражданина РФ обвинили в рэкете, хакерстве и наркопреступлениях.

Во вторник, 18 января, в Одессе полиция задержала 48-летнего гражданина Российской Федерации, которого в США приговорили к пожизненному заключению за денежные махинации, выбивание долгов, рэкет, мошенничество, хакерство и наркопреступления.

Как сообщили в пресс-службе Нацполиции, в США на россиянина выдали ордер на арест и объявили его в международный розыск.

По оперативной информации, он незаконно попал на территорию Украины и скрывался в Одессе. Когда полицейские узнали место его нахождения, было проведено задержание.

“Прокурором Одесской областной прокуратуры готовится ходатайство в суд о применении к злоумышленнику ареста. Уже уведомлены компетентные органы США о его задержании”, — говорится в сообщении полиции.

В полиции не разглашают имени фигуранта дела и подробности преступлений, совершенных за океаном.

Напомним, ранее в Харькове правоохранители задержали "уголовного авторитета", который требовал у местного предпринимателя 250 тысяч долларов, угрожая расправой.

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