В Одессе задержан российский агент: "сотрудничал" с вагнеровцами и ОМОНом

Спецслужбы РФ завербовали одессита после начала полномасштабного вторжения.

На юге украинская служба безопасности задержала агента российских спецслужб. В его телефоне были обнаружены электронные карты с "целями" воздушных ударов врага по побережью Черного моря.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Отмечается, что злоумышленник контактировал со штабом российской частной военной компании "Вагнер" и ОМОН.

Приспешник оккупантов собирал разведданные о боевых позициях ВСУ на территории Одессы. В частности, места дислокации и особенности маскировки украинских подразделений береговой обороны. Сторонник врага пытался установить ориентировочное количество личного состава, вооружения и военной техники.

"Разведывательная информация требовалась агрессору для планирования, подготовки и проведения прицельных ракетных ударов по городской инфраструктуре", — отмечают в СБУ.

Предателем оказался местный житель, которого спецслужбы страны-агрессоки завербовали после начала полномасштабного вторжения. Мужчина вел в соцсетях призвал поддержать вооруженную агрессию РФ и оправдывал военные преступления захватчиков. Именно поэтому попал в поле зрения оккупантов.

Агент лично выходил на местность, скрыто наблюдал за украинскими объектами и фотофиксировал их. Полученные данные пересылали врагу как метки на электронных картах с подробным описанием прилегающей территории.

Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по статье государственная измена, совершенная в условиях военного положения. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, украинские прокуроры установили уже 154 факта сексуального насилия, совершенных военнослужащими армии РФ. Сообщено о подозрении шестерым россиянам. Один оккупант осужден.

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