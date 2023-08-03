Служба безопасности Украины задержала в Одессе юрисконсульта нескольких депутатов "партии Шария" в одном из райсоветов области. Он был агентом главного управления генштаба вооруженных сил РФ – ГРУ.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Отмечается, что частный юрист передавал россиянам цели для воздушных ударов по городу, следил за местами дислокации и перемещения украинских подразделений ПВО, а также отчитывался о последствиях попаданий ракет и ударов дронами-камикадзе.

Следствие установило, что после полномасштабного вторжения РФ предатель вместе с женой уехал в временно аннексированный Симферополь. Уже во время пребывания на полуострове он по собственной инициативе обратился в "военный комиссариат Крыма", где его завербовал кадровый сотрудником 3-го оперативного отдела 316-го разведывательного центра российского игры Григорием Ивановым. Он работал под прикрытием и представился сотрудником ФСБ.

"Он дал подписку о негласном сотрудничестве в пользу РФ, после чего агенту был присвоен оперативный псевдоним "Diezel". Фигурант получил 500 долларов США аванса за проведение разведывательно-подрывной деятельности против Украины. После этого вернулся в Одессу для сбора разведданных", — говорится в сообщении СБУ.

После вторжения РФ юрист уехал в Крым, где его завербовал враг, а затем вернулся обратно в Одессу. / Фото: СБУ

Уже в Одессе предатель пытался устанавливать контакты с местными стражами порядка, чтобы изучить их кандидатуры для пополнения агентурной сети российских спецслужб.

Следователи Службы безопасности сообщили предателю ему о подозрении по статье "государственное предательство, совершенное в условиях военного положения". Также планируют сообщить о подозрении в шпионаже его российскому куратору. В настоящее время юрисконсульт "партии Шария" находится под стражей. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.

В частности, в Одессе предатель передавал россиянам цели для воздушных ударов по городу. / Фото: СБУ

Как сообщалось, комбат РФ, расстрелявший украинского воина, сообщен о подозрении. Речь идет о майоре Даниле Коблике. Это – командир батальона 74-й отдельной мотострелковой бригады российских ВС (г. Юрга, Кемеровская область). Он прибегал к пыткам на территории временно оккупированной Черниговщины.

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