В Одессе задержан заместитель главы ОВА, который за $35 тысяч обещал "отмазать" подчиненного (фото)

Замглавы Одесской областной военной администрации подозревают в том, что он хотел за 35 тысяч долларов "отмазать" подчиненного от тюрьмы. Его разоблачила и задержала Служба безопасности Украины.

Об этом сообщает СБУ.

По данным следствия, якобы за деньги чиновник предлагал руководителю одного из структурных подразделений администрации свое "содействие" в закрытии уголовного производства. Того же подозревают в присвоении государственного имущества.

Также читайте В Киеве на вымогательстве взятки задержан один из заместителей директора департамента транспорта

За свои "услуги" он, по утверждению СБУ, просил 35 тысяч долларов. Чиновник якобы планировал использовать личные связи в правоохранительных органах Украины.

Правоохранители говорят, что задокументировали факт передачи одному из заместителей главы ОВА "аванса за помощь" в размере 27 тысяч долларов. Его задержали "на горячем" в административном здании облгосадминистрации, когда он хотел обналичить своего водителя.

Во время обысков по местам жительства фигуранта и в его автомобиле правоохранители обнаружили:

свыше 45 тыс. долл.;

свыше 21 тыс. евро;

золотые слитки и монеты.

Задержанному сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 4 ст. 190 (завладение чужим имуществом путем злоупотребления доверием (мошенничество), совершенное в особо крупных размерах); ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 (окончено покушение на подстрекательство к оказанию неправомерной выгоды должностному лицу, занимающему ответственное положение, за совершение должностным лицом в интересах придающего такую выгоду любого действия с использованием служебного положения).

Решается вопрос об избрании меры пресечения. Продолжаются следственно-оперативные действия по установлению всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности виновных лиц.

Напомним, ранее был разоблачен бывший нардеп на попытке подкупить мэра Днепра за 22 млн евро.

Кроме того, подозреваемый также обвиняется в другом деле, расследованном НАБУ и САП, по факту завладения 81 млн грн средств Национальной гвардии.

В свою очередь мэр Днепра Борис Филатов прокомментировал дело о попытке его подкупа за 22 млн евро со стороны бывшего народного депутата и застройщика. Он рассказал, что "вытаращил глаза от такой наглости, а затем утопал в НАБУ, как этого прямо требует от чиновников закон "О предотвращении коррупции".

Экс-нардеп был арестован на два месяца с возможностью внесения залога в 260 миллионов гривен.

Читайте также: