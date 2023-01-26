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В Одессе задержан нарушитель который накануне во время воздушной тревоги запустил фейерверки

Автор
Оксана ЗинченкоОксана Зинченко
Дата публикации
Просмотры
756
Время на прочтение
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В Одессе задержан нарушитель который накануне во время воздушной тревоги запустил фейерверки

Фото: pixabay.com

В Одессе задержан нарушитель, который 25 января запустил фейерверк во время воздушной тревоги и атаки вражескими беспилотниками.

Правоохранители нашли нарушителя, который во время воздушной тревоги в Одессе запустил фейерверк.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Максим Марченко в Telegram.

Так, вчера, 25 января, в Одессе во время воздушной тревоги, несмотря на запрет, неизвестные запустили салют и изрядно испугали местных жителей.

"В то же время были прилеты по Днепру и Запорожью, погибли люди. Полиция уже задержала нарушителя и он во всем признался. Иногда просто невозможно понять неадекватные поступки некоторых людей. Если он запустил их из-за собственной тупости, это еще полбеды, но если он сделал это умышленно, это уже будет совсем другая история", – отметил Марченко.

Ранее в Одесской ОВА предупреждали, что таких нарушителей будут жестоко наказывать согласно действующему законодательству.

Напомним, в Киеве после массированных ракетных обстрелов 29 декабря неизвестные также запустили салют.

После новогодней ночи было открыто три уголовных производства по таким нарушениям. Позже полиция задержала двух мужчин, запускавших салют в новогоднюю ночь в Киеве. Теперь им грозит до пяти лет лишения свободы.

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Дата публикации
Просмотры
756
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