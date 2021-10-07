В Одессе загорелся национальной педагогический университет (фото)

С огнем боролись 30 спасателей.

В Одессе днем 7 октября произошел серьезный пожар: горело здание Южноукраинского национального педагогического университета им. Ушинского.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

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Как стало известно, происшествие случилось около 14:20 на улице Старопортофранковской. Там вспыхнуло здание приемной комиссии национального университета — горели деревянные перекрытия одноэтажной постройки.

"Пожар был ликвидирован в 14:39 на площади 15 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет", — рассказали в пресс-службе ГСЧС области.

Что именно стало причиной пожара, пока неизвестно. В обстоятельствах происшествия разбираются правоохранители.

Напомним, что в Марганце Днепропетровской области произошел пожар в жилом доме. В результате чего погибла женщина.

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