В Одессе заключенный пытался скрыться из СИЗО: его останавливали выстрелами

В Одессе заключенный пытался скрыться из СИЗО: его останавливали выстрелами

Постовой выстрелил беглецу в ногу, ведь на предупредительный сигнал в воздух злоумышленник не отреагировал.

В Одессе 34-летний мужчина пытался скрыться из СИЗО. Нарушителя останавливали с помощью огнестрельного оружия.

Об этом сообщает полиция Одесской области.

34-летний уроженец Харьковщины, находившийся под стражей по подозрению в совершении наркопреступления, решил сбежать.

"Около семи утра дежурный сообщил постовому о правонарушителе, который бежал к стенам следственного изолятора", — рассказали в полиции.

Работник внутренней службы предупредил нарушителя о применении огнестрельного оружия и, согласно закону, выстрелил сначала в воздух. Однако злоумышленник не реагировал. Тогда постовой выстрелил беглецу в ногу. Нарушителю вызвали "скорую" и доставили в больницу.

По факту покушения на побег из-под стражи начато досудебное расследование. За попытку побега нарушителю грозит от трех до пяти лет лишения свободы.

Напомним, что в Киеве задержали опасного преступника, сбежавшего из-под стражи Ирпенского городского суда.