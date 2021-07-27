В Одессе "заминировали" здание городской мэрии, правоохранители эвакуировали почти две сотни человек

Анонимное сообщение об угрозе взрыва в здании государственного учреждения на Думской площади поступило в 16:20.
В Одессе заминировали здание городского совета. Правоохранители проверяли анонимное сообщение об угрозе взрыва.
Об этом во вторник, 27 июля, сообщает пресс-служба Нацполиции в Одесской области.
"Для проверки указанной информации на место происшествия направлены следственно-оперативная группа территориального отдела полиции, специалисты-взрывотехники и кинологи", — говорится в сообщении.
По состоянию на 17:30 административное здание и прилегающую территорию осмотрели, никаких взрывчатых веществ или устройств не обнаружено.
"Правоохранители эвакуировали 187 человек, сейчас работу учреждения возобновлено", — сообщили в полиции.
Напомним:
- Ранее взрывчатку искали в аэропорту Львова: эвакуировали работников и пассажиров.
- Также неизвестные сообщили о заминировании помещения Киевсовета и требовали выкуп в пол биткоина.