В Одессе "заминировали" здание городской мэрии, правоохранители эвакуировали почти две сотни человек

В Одессе "заминировали" здание городской мэрии, правоохранители эвакуировали почти две сотни человек

Анонимное сообщение об угрозе взрыва в здании государственного учреждения на Думской площади поступило в 16:20.

В Одессе заминировали здание городского совета. Правоохранители проверяли анонимное сообщение об угрозе взрыва.

Об этом во вторник, 27 июля, сообщает пресс-служба Нацполиции в Одесской области.

"Для проверки указанной информации на место происшествия направлены следственно-оперативная группа территориального отдела полиции, специалисты-взрывотехники и кинологи", — говорится в сообщении.

По состоянию на 17:30 административное здание и прилегающую территорию осмотрели, никаких взрывчатых веществ или устройств не обнаружено.

"Правоохранители эвакуировали 187 человек, сейчас работу учреждения возобновлено", — сообщили в полиции.

Напомним:

Ранее взрывчатку искали в аэропорту Львова: эвакуировали работников и пассажиров.

в аэропорту Львова: эвакуировали работников и пассажиров. Также неизвестные сообщили о заминировании помещения Киевсовета и требовали выкуп в пол биткоина.

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