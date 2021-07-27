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В Одессе "заминировали" здание городской мэрии, правоохранители эвакуировали почти две сотни человек

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Анонимное сообщение об угрозе взрыва в здании государственного учреждения на Думской площади поступило в 16:20.

В Одессе заминировали здание городского совета. Правоохранители проверяли анонимное сообщение об угрозе взрыва.

Об этом во вторник, 27 июля, сообщает пресс-служба Нацполиции в Одесской области.

"Для проверки указанной информации на место происшествия направлены следственно-оперативная группа территориального отдела полиции, специалисты-взрывотехники и кинологи", — говорится в сообщении.

По состоянию на 17:30 административное здание и прилегающую территорию осмотрели, никаких взрывчатых веществ или устройств не обнаружено.

"Правоохранители эвакуировали 187 человек, сейчас работу учреждения возобновлено", — сообщили в полиции.

Напомним:

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