В Одессе запустили самый длинный в Украине трамвайный маршрут, который строили 5 лет

Он стал вторым по длине по всей Европе.

Самый длинный в Украине и второй в Европе – в Одессе трамвайным маршрутом соединили северную и южную часть города, сообщают корреспонденты ТСН.

Его общая протяженность — 29 километров и теперь пассажиры смогут без пересадки преодолеть всю Одессу всего за два часа.

Билет на новый маршрут стоит 7 гривен. Курсировать по ним сорок вагонов, а трамваи будут ходить каждые 5-6 минут. Путь седьмого трамвая состоит из 63 остановок в одну сторону.

Маршрут строили почти пять лет – капитально отремонтировали несколько площадей и проложили новые рельсы. Во время официального открытия движения новый трамвай «Одиссей» разорвал торжественную ленту и отправился в путь. «Мы это сделали, несмотря на то, что идет война, несмотря на то, что сейчас тяжелые времена, но мы продолжили эту работу, потому что Украина живет, Одесса живет, мы строим, мы развиваемся и мы победим», — заявил городской голова Одессы Геннадий Труханов.

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