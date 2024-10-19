В Одессе застрелили бизнесмена, возглавлявшего скандальное общественное формирование по "охране порядка"

По информации журналистов, следствие рассматривает несколько версий, среди которых и заказное убийство и случайный конфликт на дороге.

Поздно вечером 18 октября в пригороде Одессы было обнаружено тело мужчины с огнестрельными ранениями.

Как сообщили в полиции Одесской области, застреленного мужчину обнаружили на обочине дороги.

"На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и криминалистическая лаборатория полиции. Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч. 1 ст. 115 (преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины”, — говорится в сообщении.

Местное издание "Думская" со ссылкой на журналистку Ирину Гриб сообщило, что от пуль неизвестного убийцы погиб бизнесмен Геннадий Бейбутян.

По ее словам, следствие рассматривает несколько версий, среди которых и заказное убийство, и случайный конфликт на дороге: труп обнаружили возле автомобиля погибшего бизнесмена на Старолюстдорфской дороге.

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Вне сферы предпринимательской деятельности Геннадий Бейбутян создал общественное формирование "Подразделение содействия правоохранительным органам", фигурировавшее в нескольких скандалах.

В частности, по информации Центра публичных расследований, в феврале 2024 года представитель этого общественного формирования выбил окно в автомобиле одессита, снимавшего блокпост на дороге Люстдорфа. Впоследствии в ТЦК и полиции заявили, что не имеют отношения к общественным активистам.

Также эта организация фигурировала в коррупционном скандале, связанном с уклонением от мобилизации. Заместитель председателя общественного формирования якобы обещал за деньги выдать удостоверение военнообязанному и тем самым "забронировать" его от службы в армии.

В сентябре 2021 года лично Геннадий Бейбутян фигурировал в скандале о рейдерском захвате кооператива "Лагуна", сопровождавшемся нападением на журналистов.

Напомним, в суд направлено дело "смотрящего" за Уманью и киллера, которые планировали убийство судьи.

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