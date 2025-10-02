В Одессе завершены поисковые работы после паводка: сколько жизней унесла стихия (фото)

В Одессе завершили поисковые работы после непогоды

В Одессе спасатели завершили поисковые работы. Продолжаются аварийно-восстановительные мероприятия.

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

Клименко уточнил, что на месте ликвидации последствий стихийного бедствия работает председатель ГСЧС Андрей Даник.

«На более чем 60 объектах в городе специалисты ГСЧС уже полностью откачали воду и подготовили инфраструктуру для дальнейшего восстановления. Около 30 — продолжают работать. Главное, что убедились: жертв стихии больше нет. Погибших — 10. Более 380 человек спасены. Все заявки от населения проработаны», — отметил министр.

Самые большие массивы воды собрались в подземных паркингах. Ликвидация подтопления в этих помещениях наиболее усложнена. В работе почти 130 мотопомпов, а также привлекли приданные силы из других регионов. Только с паркингов уже откачали более 15 тысяч кубометров воды.

Относительно укрытий: из 42 затопленных в 40 уже откачана вода и подготовлена их к использованию. На двух объектах гражданской защиты работы еще продолжаются.

Профессиональная подготовка, наличие необходимой техники и опытность личного состава стали залогом столь эффективного результата. Большие площади восстановительных работ очищены за столь непродолжительный промежуток времени — это красноречивый показатель работы ГСЧС.

Также на протяжении всей ночи более 50 спасателей работали в Славутиче Киевской области. Развернуто пять мобильных пунктов несокрушимости ГСЧС, оборудованных системами бесперебойной связи и устройствами для подзарядки гаджетов. Подготовлены генераторы для поддержки работы больницы и других социальных учреждений.

Как сообщалось ранее, во вторник, 30 сентября, в Одессе выпало рекордное количество осадков, более чем вдвое превышающее месячную норму. За сутки выпало 94 мм осадков, что составляет 224% месячной нормы. Причиной этого был не только локальный циклон, но и климатические изменения, усиливающие интенсивность дождей в регионе.

Мощный ливень, накрывший город, полностью парализовал городскую инфраструктуру, оставив улицы затопленными. К вечеру в Одессе интенсивные ливни повлекли за собой масштабные подтопления — сотни машин оказались прямо в воде, движение транспорта кое-где пришлось перекрывать.